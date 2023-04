WORK, SHOP & MORE se vrací s programem Back to the Groove

Seskupení skvělých muzikantů se po osmí letech vrací na podia vybraných klubů v ČR. Lev Rybalkin - klávesy, František Raba - basa, František Honig - bicí, Mirek Linka - kytara, Milan Krajíc - saxofony, Míra Hloucal - trumpeta, Jan Šatra - trombon.To je záruka skvělé muziky pro všechny milovníky funky, rocku, jazzu...., hudebních směrů, které se prolínají a vytváří tak nezapomenutelný hudební zážitek. Zárukou kvality je historie tohoto hudebního seskupení a zejména spolupráce se skvělým kytaristou Hiramem Bullockem, zpěvačkami Fredou Goodlett a Dashou.

Na koncertě zazní skladby z alba Work, Shop & More Live - 2002 a Many Faces - 2012.