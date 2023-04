Víno a oheň na ostrově

Oblíbená událost – zapalme čarodějnice a uhasme žízeň – je zpět. Představí se ta nejlepší vína nejen od našich vinařů. Tentokrát jsme pro Vás připravili velkolepou ohňovou show s degustací mimořádných vín.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Vstup zdarma, degustační sklenička za tradičních 100,-.

30 dubna @ 12:00 - 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE