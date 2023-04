Mega herna Mattel & Barbie uklízí Letňany

Nenechte si s dětmi ujít největší herní zónu Mattel v České republice!

ČAS: 10:00 - 19:00

Do neděle 30. dubna 2023 můžete navštívit Mega herna Mattel v OC Letňany, kterou naleznete v přízemí nedaleko prodejny H&M.

Pro zákazníky máme čtyři interaktivní hrací zóny, ve kterých si užijete skvělou zábavu:

Růžová Barbie zóna je rájem nejen pro malé holčičky.

Kluci a jejich tatínci jistě ocení Hot Wheels modrou zónu s legendárními autíčky.

Ti nejmenší návštěvníci centra si mohou pohrát ve Fisher Price zóně.

A pro rodiče a starší děti máme chill-out zónu se sedacími vaky a hracími konzolemi.

A to není zdaleka všechno! Těšit se můžete i na víkendový doprovodný program pro celou rodinu, různé soutěže o krásné ceny, překvapení a zábavné aktivity.

Vzpomínáte si na loňskou úklidovou akci Barbie uklízí Letňany?

Barbie a její tým se ku příležitosti Dne Země chystají do OC Letňany i letos!

22. dubna 2023 od 10 do 16 hodin budeme s Barbie uklízet Letňany. Přidejte se k nám!

U stupu do centra od sídliště bude růžový registrační stan, kde dostanete potřebné vybavení (rukavice, pytle na odpadky). Malí i velcí pomocníci po úklidu dostanou odměnu, která na ně bude čekat v herní zóně Mattel.

Udělejme společně opět něco dobrého pro naši planetu, pro naši přírodu a Letňany, které máme tak rádi!

