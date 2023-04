Do Prahy se po dlouhé době vrací tem­ně melan­choličtí Esben and The Witch. Oso­bitá kapela přiveze do Prahy i novou desku Hold Sacred, která vyjde 12. květ­na na vlast­ní značce Nos­tro­mo Records. Esben and The Witch – to jsou zádumčivé a jem­né pasáže, ale i divokost vyjádřená post­punkový­mi riffy, a to všech­no spo­ju­je svůd­ný hlas zpě­vačky Rachel Davies.

