Jazz klub Tvrz: Ingrid James Trio

Ingrid James – zpěv, Jakub Zomer – piáno, Libor Šmoldas – kytara

Ingrid James je jednou z nejuznávanějších australských jazzových zpěvaček. Kromě svého rodného kontinentu se těší popularitě v USA kde natáčí desky a spolupracuje s Ericem Marienthalem, v Anglii ji pak můžete zastihnout ve věhlasných klubech Ronnie Scotts nebo Pizza Express. Kritici si cení nejen jejího sametového hlasu se skálopevnou intonací ale hlavně prožitku, který svým zpěvem publiku zprostředkuje.

Ingrid už několik let vystupuje s naším předním kytaristou Liborem Šmoldasem a to na obou kontinentech. Ke spolupráci si nyní navíc přizvali dalšího čecha, hráče na varhany Hammond Jakuba Zomera. Společně těsně před pandemií natočili v Austrálii desku Midnight Sun, kterou nyní přijíždějí představit českému publiku.Můžete se těšit na koncert plný špičkového vokálního jazzu, blues, latin a to vše s pořádnou dávkou energie, improvizace a interakce.

