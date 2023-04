Adaptace kultovního románu francouzského spisovatele a muzikanta.

Lehkonohý, fantaskní, humorný i zdrcující výlet do krajiny srdce – do lehce absurdního světa, kde vodovodní potrubí obývají úhoři, z piana prýští alkohol a v plicích vám může vyklíčit leknín. Je to svět zdánlivě bez pravidel, ve skutečnosti je ale stejně neúprosný jako ten náš. Čeká vás oslava lásky, svobodné imaginace i memento toho, čemu nikdo z nás neujde, jakkoli máme přirozené sklony koupat se bezstarostně v pěně dní.

