CRAVE



Sarah Kane



Premiéra 14. dubna 2023

Režie: David Czesany



Dramaturgie: Radek Brož



Hudba: Václav Hoskovec



Scéna a kostýmy: Petr B. Novák



Pedagogické vedení: Jitka Nerudová, Kateřina Iváková

Hrají:



Jennifer Baluchová, Marie Černochová, Filip Janík, Sára Lutovská, Mikuláš Matoušek, Kateřina Michková, Pavlína Púpalová, Benjamin Rálek

„Přála by si, přeje si, tolik si přeje, aby se něco stalo, a ona začala konečně žít.“



„Mluví o sobě ve třetí osobě, protože samotné pomyšlení, že je to, co je, že by mohla být sama sebou, je něco, co její hrdost nedokáže unést.“



Hra kultovní britské autorky, která neodmyslitelně patří k dramatikům „coolness“ vlny z devadesátých let minulého století.



Syrový básnický obraz nekonečné touhy, marnosti z pocitu nedostatečnosti života a jeho paradoxu. Je potřeba naslouchat srdci.