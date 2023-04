Riley: In C & Young: Composition 1960

Jazz, indické rágy, psychedelické drogy, webernovský serialismus, japonské gagaku, cageovský přístup k tichu a náhodě, to vše ovlivnilo tvorbu La Monte Younga i Terryho Rileyho. Poprvé se setkali koncem 50. let. Oba pěstovali hudbu plnou repetic a dlouhých statických ploch. Později se jí začalo říkat minimalismus a Young se s přispěním hudebních publicistů prohlásil za jeho otce. V době, kdy v Evropě vznikaly nanejvýš avantgardní komplexní skladby, Terry Riley si vystačil s třiapadesáti fragmenty v C dur a Young s jednou čistou kvintou.

Radikální jednoduchost, která provokuje i utěšuje dodnes. Gareth Davis (Merzbow, Christian Marclay), Roland Dahinden (Miles Davis, Anthony Braxton), Robin Rimbaud (Scanner), Agathe Max (Rhys Chatham), Pau Solas Masafrets, Arthur Klaasens, John Eckhardt, Daniel Havel a Martin Švec, navážou kontakt s minimalistickými partiturami In C a Composition 1960 #7 v site-specific uspořádání. Posluchači se budou moci pohybovat i polehávat, přemýšlet i spontánně vnímat. Prague Music Performance tak volně navazuje na svůj loňský úspěšný projekt se Stockhausenovým Aus den Sieben Tagen.