Juklík pořádá minikurz „U vody bezpečně“

Zkušenosti nelze získat z internetu, ale praxí přímo ve vodě. Nový, unikátní minikurz „U vody bezpečně“, který pořádá plavecké centrum Juklík, je určený pro rodiny, které chtějí strávit s dětmi radostné a bezpečné chvilky u vody a ve vodě. A chtějí se ujistit, kudy a jak na to. Lekce budou opravdu pestré a přinesou nepřeberné množství informací pro inspiraci „jak být ve vodě v pohodě“.

Nechodíte se svými ratolestmi na pravidelné kurzy plavání, měli jste v nich pauzu, máte děti, které již zkušenosti s vodou mají, ale stále jsou nesamostatné, anebo se vody bojí, třeba proto že mají nějaký nepříjemný zážitek? Vám všem je určen minikurz plaveckého centra Juklík nazvaný „U vody bezpečně“.

V celkem třech lekcích, které se budou konat v květnu a červnu 2023 v příjemně teplé vodě a útulném prostředí plaveckého centra Juklík, se zaměříte na bezpečný vstup a výstup z vody, pády a skoky i pohyb na nestabilní podložce. Dozvíte se, jak postupovat při potápění, jak se bezpečně položit na vodu a odpočinout si, jak pracovat se záchrannou pomůckou, jak reagovat při náhlé vlně do obličeje, jaké to je pohybovat se v proudu či plavat v oblečení. Zkušené instruktorky vám ukáží, jak se ve vodě nedostat do nesnází i jak jednoduše pomoci druhé osobě. Zjistíte, jaký je rozdíl mezi plaveckými brýlemi a maskou, jaké pomůcky jsou dobré pro hru a které pomohou při nácviku plaveckých dovedností. Budete si simulovat situaci při pádu z lodi, poznáte základní prvky sebezáchrany a záchrany. Získáte nepřeberné množství inspirativních her, cviků a fíglů, jak zabavit u vody dítě tak, aby to bavilo i vás!

Minikurz je určen pro malou skupinku. V Juklíku na Praze 5 je kapacita minikurzu pro 8 dvojic (rodič+dítě). V Juklíku na Praze 10 je kapacita minikurzu pro 4 dvojice (rodič+dítě). V ceně je zahrnuto 3x 60 minut ve vodě (45' vedené lekce + 15' volného plavání, čas na konzultaci s trenérkou), 15 minut pobytu před bazénem, a navíc jako bonus hodina pobytu v krásně vybavené herně. Termínů je více, podle věku dětí, předchozí rezervace je nezbytná.

Termíny: květen–červen 2023

Místo: Plavecké centrum Juklík, U Jezera 2031/34, Praha 5 (tel. 251 610 441)

Plavecké centrum Juklík, Přípotoční 1337, Praha 10 (tel. 271 726 567)

Více informací: www.juklik.cz/minikurz-u-vody-bezpecne