Příměstský tábor Táboráček s tématem „Na cestě kolem světa

Druhý turnus oblíbeného příměstského tábora Táboráček se uskuteční od pondělí 28. srpna do pátku 1. září, vždy od 8 do 17 hodin v Tyršově domě na Malé Straně. Díky tématu „Na cestě kolem světa“ se děti za 5 dní seznámí s 5 kontinenty. Mohou se těšit na pomyslné výlety do pouště, pralesa, na severní pól i za zvířaty do divočiny. Na programu je také celotáborová hra, řada soutěží a spousta další zábavy.

Tábor je určen dětem od 6 do 12 let s trvalým bydlištěm v Praze 1 a díky příspěvku městské části je cena za celý týden pouze 1000 Kč. Za tuto zvýhodněnou cenu je možné se zúčastnit pouze jednoho turnusu. Kromě programu jsou v ceně zahrnuty také obědy a pitný režim.

Tábor pořádá městská část Praha 1 a nezisková organizace Dělej, co tě baví. Přihlášky a další informace: https://www.delejcotebavi.com/akce/2023-07-24-

Datum konání: 28.08.2023 - 01.09.2023

Začátek akce: 08:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1

Kapacita je omezena.