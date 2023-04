Vernisáž výstavy Little John / skupinová výstava

Pragovka Gallery vás zve na skupinovou výstavu LITTLE JOHN (14. 4. 2023 – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery). Zahájení proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin.

Vystavující umělci: Barbara Benish, Polina Davydenko, Dominik Gajarský, Terike Haapoja a Laura Gustafsson, Anna Hulačová, Zdena Kolečková, Denisa Langrová, Diana Lelonek, Magdalena Manderlová, Hana Nováková a Vladimíra Večeřová

host: Oscar Salguero

Výstava s názvem Little John odkazuje k výraznému výtvarnému počinu v dějinách umění druhé poloviny 20. století. Dílo I Like America and America Likes me (Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě) od ikonického německého autora Josepha Beuyse výstava používá jako fenomenologickou esenci ducha, který ji prostupuje. Tato performance z roku 1974 autora, který se po příjezdu do Ameriky zahaluje do plsti, nechává se převézt místní záchrannou službou a na několik dní se uzavře v kleci do místnosti s živým divokým kojotem jménem Little John, byla nejen symbolem vytváření určitého nehierarchického vztahu mezi dvěma živými entitami, ale především vzdáním holdu divokému zvířeti, které je symbolem původního indiánského obyvatelstva Ameriky.

Beuys touto sociální sochou poukazoval na společenské psychické rány. Amerika ho totiž nezajímala. Tvrdá kapitalistická mašinérie mu nepřišla nikterak inspirativní. Beuys se nezajímal pouze o zvířata, ale také o rostliny a přírodní vědy jako takové.

Jak řekl sám Beuys: „Celý můj život je reklama, ale jednou by se někdo měl zajímat o to, co jsem propagoval.“ Výstava představuje mezinárodní umělce a umělkyně, kteří odkazují na styčné body, v nichž můžeme nacházet různé úhly pohledu na zvířata a jejich vztah s námi. Někdy dramaticky a někdy poeticky se mísí symbiotické vztahy s vědeckým, etickým, aktivistickým či uměleckým přemýšlením.

Kurátorka: Tea Záchová

13. dubna v galerii zahájíme další tři výstavy:

Marek Kvetan FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Entry)

Adéla Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská ODPOVÍM TI ZÍTRA (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, The White Room)

Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)

Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.

Partnerem projektu je Mount Capital.

Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.