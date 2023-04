Komentovaná prohlídka výstavy Bohemia

Projděte si centra bohémské kultury od 50. let do přelomu tisiciletí! Navštívíte poválečnou Paříž, swingující Londýn šedesátých let, špínou a chudobou zpustošený New York v letech sedmdesátých & uvidíte i svobodomyslné umění Teheránu či Pekingu.

Romantická myšlenka o chudých, ale svobodných umělcích a básnících nás stále fascinuje. Proč v nás bohémství a představa odpoutání se od společenských norem tolik rezonuje? Přijďte se dozvědět ve středu 12. dubna.