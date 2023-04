Vtípečky v pražské knihovně - Stand Up Show

Kluby vyměnili za knihovnu. Vtípečky se zelím chystají netradiční vystoupení Komediální skupina Vtípečky se zelím vystoupí na velmi netradičním místě. Kluby a sály tentokrát vymění za knihovnu Jezerka v Nuslích, pobočku Městské knihovny v Praze. Jejich show začíná 6. dubna v 19 hodin. „Baví nás vystupovat v netradičních prostorách. Je to vůbec poprvé, co děláme stand up v knihovně. Nemůžeme se dočkat, až budeme říkat své vtipy v přítomnosti děl velikánů humoru, kteří na nás budou shlížet z polic. Snad si před nimi neutrhneme ostudu,“ směje se jeden z vystupujících Lukáš Hoffmann a dodává, že vstupné na akci je dobrovolné. Kromě Hoffmanna se návštěvníci mohou těšit i na Lukáše Kaňku, Lukáše Tomčala, Julii Fric Krauskopfovou, Pavla Hrdličku a Martina Černého.

Na vystoupení láká videopozvánka. Podezřelá knihovnice, kterou hraje Lukáš Kaňka, přesvědčí deprimovaného čtenáře, kterého ztvárnil jeho komediální kolega Adam Korytář, aby své problémy řešil návštěvou vystoupení Vtípečků se zelím. Video můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=YY86XQsdtmI Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2560015804136458 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/