Nejlokomotivovatější lokomotiva – Pohádka o mašinkách

Unikátní zpracování Pohádek o mašinkách se sedmi vlakovými soupravami a marionetami. Nejvyšší pan železničář si nechá od černokněžníka Zababy vyrobit tu největší, nejdražší a nejlokomotivovatější lokomotivu na světě. A co se z takové lokomotivy může potom ještě stát? Co na to řekne pan Blahoš a co udělá Šišinka? Jedna z nejoblíbenějších pohádek současnosti „Nejlokomotivovatější lokomotiva“ je vhodná pro děti od 3 do 11 let. Pohádka se hraje v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze 6 – Dejvicích. Na modelové železnici s vláčky LGB hrají herci: Martin Bohadlo/Kryštof Nohýnek/Tomáš Pospíšil/Jiřina Vacková/ Karolina Šerpánová, Jiří Lábus – hlas Zababy. Režie: Lenka Š. Loubalová, scéna: Jaroslav Šebek, hudba: Dominik Renč.

Termíny představení v dubnu 2023: Čtvrtek 6. 4. (16:30) – 1. díl Pátek 7. 4. (10:00) – 1. díl, (15:00) – 3. díl Sobota 8. 4. (10:00) – 3. díl, (15:00) – 2. díl Neděle 9. 4. (10:00) – 1. díl, (15:00) – 2. díl Pátek 21.4. (16:30) – 2. díl Sobota 22. 4. (10:00) – 1. díl, (15:00) – 1. díl Neděle 23. 4. (10:00) – 3. díl, (15:00) – 3. díl Pátek 28. 4. (16:30) – 3. díl Sobota 29. 4. (10:00) – 3. díl, (15:00) – 2. díl Neděle 30. 4. (10:00) – 2. díl, (15:00) – 1. díl Hrajeme 1., 2. i 3. díl.

Díly na sebe nenavazují, proto se můžete přijít podívat na kterýkoliv z nich. Představení trvá zhruba jednu hodinu. Na konci ledna 2023 jsme měli premiéru nového 3. dílu, který se jmenuje Nejlokomotivovatější lokomotiva aneb Velká železniční slavnost.. Srdečně Vás zveme na další představení tohoto dlouho očekávaného dílu. Vstupné: 200 Kč – pro důchodce, 260 Kč – pro děti, 290 Kč – pro dospělé, 650 Kč – rodinné pro 3 osoby, 750 Kč – rodinné pro 4 osoby, 850 Kč – rodinné pro 5 osob. Vstupné se platí pouze v hotovosti na místě představení. Adresa: České vysoké učení technické, Jugoslávských partyzánů 1580/3, vchod B1 (naproti zastávce tramvaje č. 8), Praha 6 – Dejvice, Centrum města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Kontakt: Divadelní společnost ProDivadlo, Lenka Loubalová, tel.: 736 181 416, www.prodivadlo.cz, email: prodivadlo@seznam.cz Těšíme se na vás!