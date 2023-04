Rozvod aneb V mezích přijatelné normy

Tři rozvodové kauzy, které se protnou u jednoho terapeuta. Příběh úspěšné manažerky, smířlivého řemeslníka a nadšenkyně do zdravého životního stylu. Každý je zcela jiný, jedno však mají společné: rozpadají se jim rodinné vztahy a oni nevědí, co si s tím počít. Hra je inspirována reálnými kauzami a zaštítěná odbornou praxí profesora klinické psychologie Radka Ptáčka. Veškeré další zobrazení osob, vztahů i situací je dílem umělecké fikce. Po představení následuje debata. Spolupořadatelem hry je projekt Servis Rodiny obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN.

hrají: Diana Šoltýsová / Šárka Kubíková / Marek Pospíchal / Michal Kern /// scénář a dramaturgie: Martina Kinská /// Námět: Radek Ptáček /// Režie: Jiří Š. Hájek https://youtu.be/fxcTDMgeyAA