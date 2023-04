Prague Open Air: Chinaski

Chinaski zvou na své letní turné po vydání dvanácté desky Frihet a říkají: „Pro koncerty jsme si vybrali krásná místa pod širým nebem po celé republice. Amfiteátry, letní kina, zámecké zahrady… Na některá místa se s chutí vracíme, na jiných zahrajeme úplně poprvé. Na všechny koncerty se ale už teď těšíme! Zahrajeme vám to nejlepší, co umíme. Hity, které máte nejradši, i novinky z desky Frihet. Do Ledáren se po delším čase rádi vrátíme, nakonec jsme je otevírali a uděláme všechno proto, aby společně strávený večer byl něčím, na co budeme společně rádi vzpomínat!“

V Ledárnách se představí hned dva večery za sebou, v úterý 20. a ve středu 21. června.

