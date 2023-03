Princezna ze Mlýna - divadelní představení

Divadelní spolek Star představuje pohádku Princezna ze mlýna, která je na motivy pohádky Princezna ze mlejna od režiséra Zdeňka Trošky. Diváci se mohou těšit na roztržitého čerta, milého vodníka, čarodějnici, Elišku, Jindřicha a třeba na hodného mlynáře.

O čem pohádka je?

V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu.

Na své cestě se dostane do mlýna, kde žije se svým otcem mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna a on ve mlýně zůstává jako pomocník. To se nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim síly stačí, aby mohli pomocí kouzel a intrik mládence Jindřicha ze mlýna vypudit.

Ve mlýně se objevuje třetí ženich: starý, bohatý knížepán, a protože Eliška všechny nápadníky odmítá, mlynář se rozzlobí. Určí lhůtu: buď si do úplňku ženicha sama vybere nebo ji dostane ten, kdo si o ni první řekne. Nastává boj mezi ženichy.

Vstupné: 100 Kč/osoba