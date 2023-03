Barokní podvečery: Corelliano

V letošním roce si připomínáme 370 let od narození a zároveň 310 let od úmrtí jednoho z nejvlivnějších hudebníků barokní doby, Arcangela Corelliho. I když se jeho dílo vejde do „pouhých“ šesti sbírek sólových a triových sonát a koncertů, jeho vliv na současníky a následující generace hudebníků napříč Evropou byl nesmírný. Corelli se již za svého života proslavil jako vynikající hráč na housle a puntičkářský primárius, který výrazně posunul houslovou techniku i ansámblovou souhru na další úroveň. Jako první skladatel úzce zaměřený pouze na instrumentální hudbu získal všeobecné uznání a věhlas.

Své současníky i pokračovatele inspiroval zdokonalením formy concerta grossa a triové sonáty. V následujících generacích skladatelů měl četné obdivovatele. Mezi ně patřil i Georg Philipp Telemann, který po slavném mistrovi nazval jednu ze svých sbírek triových sonát. Program koncertu nabízí díla obou velikánů, kteří představují také dva mezníky barokní hudby – tvorbu nastupujícího vrcholného baroka v díle Corelliho a galantním slohem prodchnutou hudbu Telemannovu, jež připravuje nástup klasicismu. Můžete se (jako vždy) těšit na precizní a zároveň hravé provedení ansámblu Collegium Marianum v nastudování Jany Semerádové a Lenky Torgersen.