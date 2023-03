Vyšehradská setkávání – Vyšehradské parky

Přijďte si povídat o proměnách veřejných prostranství, o tom, co se vám líbí a co byste změnili. Zároveň se seznamte s historií, současností a budoucností vyšehradských parků.





Seznámíme vás s plánovanou podobou a koncepcí nové expozice a ukážeme, komu bude primárně určena a jakým způsobem ovlivní podobu svého okolí. Dozvíte se i to, jak chceme změnit vnímání dějin Vyšehradu.

Nový cyklus neformálních prezentací a procházek, který jsme připravili pro tento rok, by rád všem zájemcům o Vyšehrad přiblížil činnost naší organizace. V rámci setkávání budeme zábavnou a názornou formou ukazovat zejména to, na čem pracujeme, jaké jsou naše plány a co v areálu Vyšehradu stojí nejvíce za pozornost. Během některých setkání bude možnost navštívit i místa přístupná jen výjimečně. Cílem setkávání bude také náš zájem o získání zpětné vazby.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/vysehradska-setkavani-nova-stala-expozice