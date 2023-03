Jazz Dock Dětem: Vokoňovi

Co má společného kůň a palačinky? Kde se bere olej? Může koník letět letadlem? Co je to brloh? Odpovědi na tyto otázky a jiné koniny se dozvíte v představení Vokoňovi. Hravý dětský naivní příběh o jednom malém koníkovi, který měl rád palačinky. Jednoho dne mu dojde olej na jejich smažení a on se vydává na nákup. Cesta ho ale zavede jinam a on potkává další zvířecí kamarády a zažívá nevšední příhody.

Divadelní představení pro menší děti 0-8 let je postaveno na spolupráci s divákem, lehkosti, hře a legraci. Je v něm podporována dětská obrazotvornost a kreativitě se meze nekladou.