Charitativní prodejní výstava na podporu Lékařů bez hranic v Jemenu

PRODEJNÍ VÝSTAVA NADACE AMAL LETOS POČTVRTÉ PODPOŘÍ LÉKAŘE BEZ HRANIC V JEMENU. DOPLNÍ JI HUDEBNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH KAPEL Čtvrtý ročník dobročinné výstavy Colours of charity zahájí vernisáž 24. března 2023 v 19 hodin. V pražském Mánesu budou díla studentů ze sedmi mezinárodních škol i profesionálních umělců vystavena do neděle 26. března. V sobotu výstavní síň navíc ožije hudebním festivalem studentských kapel Rock & Help. Jeho výtěžek poputuje stejně jako peníze získané prodejem uměleckých děl na podporu mise Lékařů bez hranic v Jemenu. Víc než 20 milionů Jemenců trpí kvůli válce hlady. Poslední dobou přibývá podvyživených dětí. Umírají zejména ty mladší pěti let. Přitom výživu pro dítě na dva týdny umí Lékaři bez hranic zajistit už za 500 Kč. Stejná částka stačí na vyčištění pitné vody pro 20 rodin. 420 Kč stojí například dětská protéza ruky. Zdravotnictví v Jemenu se postupně hroutí. Mnoho veřejných zdravotnických zařízení muselo být kvůli nedostatku materiálu, vybavení i peněz na platy lékařů uzavřeno. Míra obsazenosti lůžek ve výživovém centru v guvernorátu Amrán vystoupala v září 2022 na 396 %. Od ledna do září 2022 zemřelo po přijetí do nemocnice 31 pacientů. Většina z nich dorazila příliš pozdě a trpěla zdravotními komplikacemi, které už nebyly slučitelné se životem, hlásí přímo z místa Lékaři bez hranic. O svoje zkušenosti přímo z jemenské mise se na úvod vernisáže podělí zdravotní sestra Martina Jurigová. Desítky výtvarných děl, hlavně obrazů, stejně jako v předchozích letech věnovali do prodejní výstavy studenti ze sedmi mezinárodních škol a profesionální umělci. Všechny budou vystaveny v Mánesu a návštěvníci si je budou moci prohlédnout a zakoupit do neděle 26. 3. 2023. Mimo to se při páteční vernisáži bude dražit váza ze světoznámé sklářské dílny Pačinek glass a černobílý akt od zesnulého fotografa Petra Skvrně s Miss 2000 Michaelou Salačovou. V sobotu se od 11 hodin kolem vystavených obrazů rozezní také hudba.

Festival studentských kapel Rock & Help je unikátním propojením sedmi mezinárodních škol sídlících v Česku. Organizaci mají na starost sami studenti a peníze, které vyberou na vstupném, také podpoří Lékaře bez hranic v Jemenu. Nadace Amal se zaměřuje především na podporu Lékařů bez hranic a jejich poslání v Jemenu. Založily ji čtyři kamarádky, které nejsou k osudu Jemenců lhostejné, protože jedna z nás v Jemenu prožila svoje dětství. První prodejní výstavu jsme organizovaly v lednu 2020. Podařilo se vybrat 241 891 korun. V roce 2021 ovlivněném pandemií se v online aukci prodala díla za 160 405 Kč. Loni jsme získali 255 221 korun.