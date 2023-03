Yves Tumor v Praze

TO SPITE OR NOT TO SPITE TOUR

Yves Tumor jsou jedním z opravdu nevyzpytatelných a tedy nejzajímavějších aktivních umělců. Jejich tvorba je vyzývavá, místy vyloženě provokativní, ale taky okamžitě chytlavá a mimořádně zábavná. Na turné, které se 7. listopadu 2023 zastaví i v Praze, představí ambiciózní nové album Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds).

