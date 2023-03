Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Postmodern Jukebox Scotta Bradleeho se vrací po roce s novou, naprosto jedinečnou show. Ať už toužíte po Running Up That Hill anebo Nothing Else Matters, Radiohead anebo Billie Eilish, tenhle orchestr je všechny zvládne a přihodí nejnovější hity a nestárnoucí klasiky v nablýskaném retro kabátku. Mějte swingové botky připravené, turné Život v uličce minulosti začíná.

„Časy se mění a trendy přicházejí a odcházejí, ale stejně jako Jaguar XK-E z roku 1961 i klasické zvuky minulosti se s přibývajícími lety zhodnocují. Koncertní turné Postmodern Jukebox Life In The Past Lane je oslavou největších hudebních žánrů 20. století, které se snoubí s rozpoznatelnými hity naší moderní éry, a vytváří tak dokonalou patinu,” představuje Scott Bradlee & co. aktuální repertoár tělesa. „Také tentokrát Postmodern Jukebox přivezou plejádu současných hvězd, nejzajímavějších zpěváků, instrumentalistů a stepařů. Ať už jste milovníci vinylů nebo skrolujete TikTokem, vyrazte s námi na nezapomenutelnou cestu stoletím nadčasové hudby,” vzkazuje.

