Calum Scott v Praze

Calum Scott je britský zpěvák a skladatel, který odstartoval svou uměleckou kariéru díky talentovým soutěžím. Po výhře místní talentové soutěže v rodném Yorkshire vystupoval v roce 2015 v televizním pořadu Britain's Got Talent, kde se umístil na šestém místě s vlastní verzí hitu Dancing on My Own od zpěvačky Robyn. Následoval singl tohoto coveru, který dosáhl na druhé místo britského singlového žebříčku a stal se nejprodávanějším britským singlem léta 2016.

Oficiální video má jen na YouTube přes 479 milionů zhlédnutí. A mimořádně úspěšné na streamovacích kanálech jsou i jeho další songy.

