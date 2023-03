Only The Poets v Praze

Only the Poets jsou bezesporu jednou z nejdravějších a nejnadějnějších mladých kapel současnosti. Za krátkou dobu fungování si vybudovali pověst umělců, které prostě musíte zažít naživo. Na své turné si je i proto vybrali třeba Louis Tomlinson anebo aktuálně Lewis Capaldi, se kterým cestují po vyprodaných halách v celé Evropě. Dost možná poslední šanci vidět Only the Poets v klubovém prostředí dostane české publikum už v dubnu.

V Roxy zahrají dva večery za sebou, 16. a 17. dubna 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE