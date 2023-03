Konečně!: Ivan Kroupa

Dubnová přednáška o architektuře nového cyklu Konečně! představí formou čtyř povídek vybrané projekty českého architekta Ivana Kroupy.

Ivan Kroupa /CZ

Ivan Kroupa je jedním z výrazných českých architektů a pedagogů současnosti. Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze, na kterou navázal praxí v Londýně, Paříži a Barceloně. Mezi nejvýznamnější projekty jeho týmu patří Obřadní síň v Týnci nad Sázavou, Centrum současného umění DOX nebo v roce 2022 otevřená Technologická budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za svou práci získal cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury 2019, nominaci na Mies van der Rohe Award, na Berliner Kunstpreis, nebo Förderungspreis Baukunst. Za posledních dvacet let působil také jako pedagog. Do roku 2008 byl vedoucím ateliéru a Ústavu navrhování U1530 na Fakultě architektury a následně do roku 2021 jako vedoucí ateliéru Architektura II na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

