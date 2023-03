Urban Talks: FAR Frohn&Rojas & DATA Architectes & Peris+Toral Arquitectes

Nová výstavba, anebo konverze? Reagovat na nedostatek bydlení jde různými způsoby. V Berlíně v roce 2021 postavili FAR Frohn&Rojas moderní panelový dům, který se snaží ukázat možnosti rychlé, levné a modifikovatelné výstavby ve městech. Za tento projekt s názvem Wohnregal si také odnesli nominaci na cenu Miese van der Rohe. Druhým příkladem je čerstvě dokončená přestavba bývalých kancelářských prostor v industriální části Paříže od DATA Architectes, kteří do spodních pater umístili řídicí středisko dopravního podniku a do těch vyšších navrhli celkem 58 dostupných bytů, s balkony a terasami pro lepší výhledy.

Třetí přístup ukazuje studio Peris+Toral Arquitectes v pavlačové dřevostavbě s 85 sociálními byty nedaleko Barcelony. Kvalitní bydlení a dostatečný prostor v zeleném vnitrobloku vynesl projekt rovněž mezi finalisty ceny Mies van der Rohe 2022. Jednotlivé realizace představí architekti Marc Frohn ze studia FAR Frohn&Rojas, Colin Reynier z DATA Architectes a José Toral z Peris+Toral Arquitectes.

