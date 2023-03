Vivaldi - Four Seasons in Smetana hall

Na koncertě vystoupí Dvořák Symphony Orchestra Prague v komorním obsazení s cembalem, sólovým zpěvem a sólovými houslemi.



Kompletní program koncertu:

G. Bizet - Overture from the Opera „Carmen“

W. A. Mozart - Alleluja (from Exsultate Jubilate)

A. Dvořák - Slavonic Dance No. 8

A. Dvořák - Rusalka´s aria (from the Opera „Rusalka“)

B. Smetana - My Country "The Moldau"

G. Rossini - Una voce poco fa (from the Opera "The Barber of Seville")

A. Vivaldi - Four Seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)