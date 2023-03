Cestování s dětmi FEST

Festival pro ty, které láká cestování s dětmi, ale potřebují dodat kuráž od zkušených cestovatelských rodin známých ze sítí. 8 přednášek, panelová diskuze a den plný nápadů, plánování a inspirace. Děti se zabaví v dětském koutku a v připravených dílničkách. Na prvním ročníku jednodenního festivalu o cestování s dětmi vystoupí 8 přednášejících a 3 z nich se setkají v panelové diskuzi a budou odpovídat na dotazy. Účastníci potkají například blogerky Veroniku Zelendovou (Máma na cestách), Sylvu Vojtíškovou (Rodina cestuje), Martinu Bulánkovou (Akční rodiče) a další známé rodiče, kteří se cestování s dětmi rozhodně nebojí.

Účastníci si budou moci poslechnout, jaké to je žít s dětmi půl roku v „obytňáku“, co zabalit a co nechat doma, jak se vybavit na přechod hor, kam se vydat s dětmi do exotiky, nebo co neminout na Islandu. Prostor pro dotazy bude při všech přednáškách, v panelové diskuzi nebo u kafe s ostatními nadšenci rodinného cestování. Děti mají na festival vstup zdarma.