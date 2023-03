Kupte si tulipán a přispějte na dobrou věc. Je tu Tulipánový měsíc

Přivítejte jaro krásnou květinou a dobrým skutkem k tomu. Je tu Tulipánový měsíc, projekt neziskové organizace Amelie, během kterého organizace pořádá nejrůznější akce, benefiční prodeje a další osvětové aktivity s cílem pomoci s poskytováním psychosociální podpory onkologicky nemocným pacientům a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Jak se zapojit do Tulipánového měsíce?

Přijďte třeba tento víkend, 24.-26. března, do Centra Černý Most a přivítejte jaro koupí krásného tulipánu od dobrovolníků z organizace. 30 % zisku půjde právě na aktivity organizace, která mimo jiné zajišťuje bezplatné služby psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků onkologicky nemocným a jejich rodinám. Kdy? 24.-26.března 2023 Kde? V Centru Černý Most Více informací naleznete na webových stránkách www.centrumcernymost.cz