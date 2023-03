Jan Kavan - Grafiky z archivu

Jak název výstavy praví, jedná se o bilancování vzešlé z inventury provedené v zásuvkách mého atelieru. Je to sázka na to, zda ještě obstojí grafiky vzniklé třeba i před čtyřiceti lety. Instalace každé výstavy potřebuje mít svůj řád, který se musí podřídit i prostorové dispozici. Proto jsem z vývojových etap vybral zhruba tři okruhy zastoupené charakteristickými ukázkami.

Vše ovšem propojují dvě věci. Především je to technika, kterou jsou všechny grafiky bez výjimky vytvořeny. Jde o klasickou techniku tisku z hloubky, pro níž jsou matrice vytvářeny leptáním kresby do kovové desky. Já tuto techniku ovšem často přizpůsobuji svým potřebám a obohacuji tvarováním matric a jejich vzájemným přetiskováním. Druhým aspektem je lpění na formovém realizmu svého druhu. Říkám tomu Nepravděpodobný realizmus. Můj výtvarný názor se odvolává k reálné skutečnosti. Obdiv k jsoucnu mě nutí pokoušet se - při vší mé nedostatečnosti - znovu a znovu zachytit alespoň střípky z toho bohatství a sestavovat je do vzorce mé vlastní mozaiky v naději, že nepravděpodobností takového realizmu se dá vyjádřit trocha podobenství o chaosu naší doby.

Jan Kavan 15. 2. MMXXIII