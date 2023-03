Srdečně vás zveme na další parádní Karlínský Food Truck festival, který proběhne v neděli 2. dubna od 11.00 do 18.00 hodin na Karlínském náměstí. Čeká vás skvělá nabídka jídel a pití od těch nejlepších gastronomických profesionálů. Mexicali Taco truck, Mácova kára, Take Eat EZ, Nabu sandwich, WoW bar nebo třeba MATE´S Pizza truck. To je jen malá ochutnávka toho, na to se můžete těšit.

Jako třešnička na dortu bude od 13.00 hodin živé vystoupení kapely Circus Brothers a celý den pro vás bude hrát váš DJ Hlava. Děti si užijí zábavu na trampolínách a nebudou chybět ani kreativní dílny.

Parádní nedělní odpoledne na Karlínském náměstí je záruka.

VÍCE INFORMACÍ ZDE