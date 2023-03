Touché Amoré v Praze

Americká post-hardcorová kapela Touché Amoré se vrací do Futura!

Touché Amoré patří ke kapelám, které nezůstávají stát na místě a troufají si přizpůsobovat svou tvorbu realitě, kterou jednotliví členové zažívají. Jejich první čtyři studiová alba byla plná temnoty a bolesti, zlomených srdcí a úzkosti. Se zatím poslední deskou Lament (2020) fanouškům ukazují, že přestože na klišé typu „čas rány zahojí“ nevěří, tak světlo na konci tunelu je.

„It’s okay not to be okay,“ je jedním z poselství, které se kapela snaží fanouškům předat. A kde jinde než na hardcorovém koncertě si tohle může člověk plně uvědomit, smířit se s tím a alespoň trochu to ze sebe dostat. Touché Amoré s tím ve Futuru rádi pomůžou.

Jako support se představí španělská kapela Boneflower.

