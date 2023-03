Gala concert in Smetana hall

Kompletní program koncertu:

G. Bizet – Overture from the Opera „Carmen“

W. A. Mozart – Alleluja (from Exsultate Jubilate)

W. A. Mozart – Figaro’s aria (from the Opera „The Marriage of Figaro“)

W. A. Mozart – Figaro and Susanna´s duet (from the Opera „The Marriage of Figaro“)

B. Smetana – My Country "The Moldau"

A. Dvořák – Rusalka´s aria (from the Opera „Rusalka“)

G. Verdi – Fiesco´s aria (from the Opera „Simone Boccanegra“)

P. I. Tchaikovsky – Theme from Ballet ("Swan Lake")

G. Rossini – Una voce poco fa (from the Opera "The Barber of Seville")

A. Vivaldi – Four Seasons (Spring, Summer)

W. A. Mozart – La ci darem la mano (duet from the Opera „Don Giovanni“)

Na koncertě vystoupí Dvořák Symphony Orchestra Prague v komorním obsazení s klavírem, cembalem, sólovým zpěvem a sólovými houslemi.

Conductor: Martin Peschík