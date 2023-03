Světový den ústního zdraví před Centrem Černý Most

Kdo z Vás ví, že první jarní den je zároveň Světovým dnem ústního zdraví? Přijďte to s námi oslavit 20.3.2023 v čase od 8.30 do 17.00 hodin před západní vstup do Centra Černý Most. Ve velkých stanech na prostranství před západním vstupem do Centra Černý Most čekají na děti i dospělé edukativní aktivity, soutěže, hry a také užitečné drobné dárky.

Co je všechno na programu? Na děti čeká ukázka čištění zubů na zvířecích plyšácích, maskot Myšky s velkými zuby v nadživotní velikosti, hádanky a poznávací hry se zubními kartáčky, rozpoznávání zdravého a nemocného chrupu, omalovánky, pexesa a puzzle se zubní tematikou a třeba i zelená sanitka se zubařským křeslem. Dospělí si zase mohou přijít pro odborné poradenství, ukázku čištění na modelech zubů, měření kyselosti nápojů pH metrem nebo se podívat, jak působí nápoje na naši zubní sklovinu.

Dozvíte se vše potřebné o prevenci a péči o ústní dutinu, a v první jarní den tak nakročíte k lepšímu zdraví a spokojenosti. Těší se na Vás odborníci České stomatologické komory a jejích partnerů a Centrum Černý Most! Více na: www.republikabezkazu.cz/sduz