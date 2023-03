Představení Divadla MA podle stejnojmenné novely americké spisovatelky Kresmann Taylorové.



Režie: Marianna Arzumanova

Hrají: Janusz Hummel, Jiří Valeš, Tereza Slánská, Alisa Rezníková



Inscenace ve formě dopisů mezi dvěma blízkými přáteli, americkým obchodníkem s uměním a jeho někdejším společníkem, který se z USA vrací do meziválečného Německa. Příběh o nejbližším kamarádství s nepředvídatelným koncem se v roce 1939 stal literární senzací v USA, ve stejném roce se dostal na seznam zakázaných knih německým říšským komisařem a doposud je světovým bestsellerem. Spisovatelku nejvíce děsilo, že v Americe si nikdo v roce 1938 neuvědomoval, co se v Německu děje, a ani to nikoho nezajímalo. Příběh o tom, co se může stát lidem poblázněným pokřivenou ideologií je stále aktuálním varování před rasismem, nacionalismem a nesnášenlivostí obecně. „V lhostejnosti vidím obrovské nebezpečí, proto jsem cítila potřebu vytvořit toto představení v dnešní době," říká režisérka Marianna Arzumanova.



Představení se koná v rámci měsíčního kulturního programu „Dny Izraele“, ve kterém galerie, ku příležitosti 75. výročí nezávislosti Izraele, nabídne také představení Divadla MA „Adresát neznámý“ podle stejnojmenné knihy Kresman Taylorové, jazzový koncert Petra Ernyei Tria, diskusi o česko-izraelských vztazích, besedu kolem komiksu „Tak jsme tady, Mojžíši!!!“ Pavlíny Šulcové a Kakalíka, dílnu pro velké i malé o tom, jak se peče židovské sváteční pečivo chala a mnoho dalších akcí (viz. internetové stránky galerie Beseder).

Vstupné dobrovolné

Beseder Gallery

Lihovarská 12, 1990 00 Praha 9

(vstup přes dvůr restaurace Beseder)

www.besedergallery.art