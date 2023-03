Petra Ernyei Trio – Ze synagogy do Hollywoodu

Koncert zpěvačky Petry Ernyeiové, kytaristy Adama Tvrdého a kontrabasisty Petra Dvorského

Písně od srdce – právě takové na vás čekají na koncertě jazzové zpěvačky Petry Ernyei. Vezme nás totiž se svým triem na cestu ke svým židovským kořenům a nabídne skladby z alba nazvaného výmluvně To jsem já / This Is Me. Představí slavné skladby od tradiční sefardské Scalerica de Oro přes nezapomenutelnou Papa Can you hear me od Barbry Streisand až po muzikálové hity židovských autorů Kurta Weila a George Gershwina.

„Když zavřu oči, vidím malou holčičku, která se prohání mezi jídelními stoly na pražské Židovské obci. Nadšeně pomáhá kudrnaté servírce roznášet obědy. Dostává se jí úsměvů a pohlazení od sedících stařečků. Nad vchodem do jídelny visí fotka Barbry Streisand, která v Praze r. 1983 natáčela film Yentl, ve kterém jsem si jako dítě zahrála v komparsu. Doma voní palačinky od maminky a všude muzikanti a tatínek s banjem a já tančím a zpívám a možná tuším, že zpívat budu už pořád...“

Petra Ernyeiová

Petra Ernyei se narodila v Praze a vyrůstala v hudebním prostředí. Tatínek Andrej Ernyei, narozený v Anglii maďarsko-slovenským rodičům, byl uznávaným hudebníkem hrajícím tradiční jazz. Poprvé koncertovala v 18 letech na jazzovém festivalu v Sacramentu v USA, po návartu začala zpívat v Originálním pražském synkopickém orchestru. Poté se věnovala swingu u Pražského swingového orchestru. V letech 2008 až 2019 měla vlastní kapelu Petra Ernyei Quartet, se kterou natočila album So many Stars.

Soubor Petra Ernyei Trio funguje na české jazzové scéně několik let a koncertuje jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Za zmínku stojí třeba úspěšné turné v Řecku na konci října roku 2020. Charakteristickým znakem tria je výrazný swingový vokál zpěvačky Petry Erneyové podepřený instrumentální vyspělostí jeho ostatních členů. Stylově se repertoár souboru zaměřuje zejména na jazzové kompozice a standardy v zajímavých aranžmá a sahá i pro kompozice původní. Petra Ernyeiová je v českých zemích známá především svojí swingovou polohou, avšak v tomto souboru se nevyhýbá ani modernějšímu zvuku a svoji inspiraci čerpá i ve stylech mimo jazz. K tomu jí zcela určitě pomáhá její spolupráce s kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským, instrumentalisty známými také svým jazzově progresivních zaměřením. Na tomto koncertě nabídnou skladby s ozvuky židovské hudby.

Koncert se koná v rámci měsíčního kulturního program „Dny Izraele“, ve kterém galerie, ku příležitosti 75. výročí nezávislosti Izraele, nabídne také výstavu Helen Mountaniol a hudebníka Kutimana „Pokání“, představení Divadla MA „Adresát neznámý“ podle stejnojmenné knihy Kresman Taylorové, diskusi o česko-izraelských vztazích, besedu kolem komiksu „Tak jsme tady, Mojžíši!!!“ Pavlíny Šulcové a Kakalíka, dílnu pro velké i malé o tom, jak se peče židovské sváteční pečivo chala a mnoho dalších akcí (viz. internetové stránky galerie Beseder).

Vstupné dobrovolné

Beseder Gallery

Lihovarská 12, 190 00 Praha 9

(vstup přes dvůr Restaurace Beseder)

www.besedergallery.art