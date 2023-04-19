Kosmo show
Praha, Bělohorská 24
690 - 950
19duben středa 16:00
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Хотели бы Вы побывать на всех планетах солнечной системы, преодолеть скорость света и погрузиться в космическую жизнь?
Вместе с нами это реально, ведь для взрослых и детей мы подготовили "Космическое мультимедийное шоу"!
Прежде чем отправится в увлекательное путешествие каждый из участников этой ответственной миссии, пройдёт специальную космическую подготовку и получит личное навигационное устройство в виде световой интерактивной палочки, с помощью которой, можно будет решать самые сложные задачи и управлять действиями на экране.
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