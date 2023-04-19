Kosmo show

Kosmo show

Adresa:

Praha, Bělohorská 24

Termín: 19.4.2023 v 16:00 hod. (středa)
Vstupné:

690 - 950

19duben středa 16:00

Žánr: divadlo

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Хотели бы Вы побывать на всех планетах солнечной системы, преодолеть скорость света и погрузиться в космическую жизнь?

Вместе с нами это реально, ведь для взрослых и детей мы подготовили "Космическое мультимедийное шоу"!

Прежде чем отправится в увлекательное путешествие каждый из участников этой ответственной миссии, пройдёт специальную космическую подготовку и получит личное навигационное устройство в виде световой интерактивной палочки, с помощью которой, можно будет решать самые сложные задачи и управлять действиями на экране.

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

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