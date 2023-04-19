Kosmo show

Хотели бы Вы побывать на всех планетах солнечной системы, преодолеть скорость света и погрузиться в космическую жизнь?

Вместе с нами это реально, ведь для взрослых и детей мы подготовили "Космическое мультимедийное шоу"!

Прежде чем отправится в увлекательное путешествие каждый из участников этой ответственной миссии, пройдёт специальную космическую подготовку и получит личное навигационное устройство в виде световой интерактивной палочки, с помощью которой, можно будет решать самые сложные задачи и управлять действиями на экране.