Benny The Butcher v Praze

Americký rapper Benny The Butcher, jeden ze členů kolektivu Griselda, poprvé vystoupí v ČR! V rámci Thank God I Made It Tour se objeví v Lucerna Music Baru a s ním i jeho charakteristický styl inspirovaný hiphopovou tvorbou z poloviny 90. let. Náměty pro své texty čerpá v ulicích Buffala a právě věrohodné vykreslování reality a skvělá práce se slovy jsou tím, co Bennyho odlišuje od zbytku scény. Ve svém projevu je drsný a nekompromisní, zároveň ale zůstává autentický a tvoří závratnou rychlostí bez ztráty kvality.

Vstupenky jsou v prodeji v běžné i VIP verzi. VIP vstupenka zahrnuje vstup na VIP balkon se samostatným barem.

