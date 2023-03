To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou rezavou… Tak takhle tajemně začíná kniha Jiřího Trnky Zahrada. Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba, a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy.

Účinkuje: Divadlo Krapet

Rezervace - Martina Slívková, tel 241 773 832, 778 482 787, e-mail slivkova@kc12.cz