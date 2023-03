Klub Tvořílků - Dárek pro maminku

pro děti 4–10 let

Den matek je příležitostí, jak poděkovat maminkám za to, co pro nás dělají. Pojďme je potěšit vlastnoručně vyrobeným dárkem! Přáníčko s krásnými šatičkami, brož nebo náušnice... To bude to pravé. Pracovat budeme s lepidlem, papírem, látkou a jehlou.

Lektorka: Šárka Ivana Hrubešová

Rezervace míst: 244 403 129, 778 827 786, nemeckova@kc12.cz