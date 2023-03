Na Velikonoce až do pravěku

Není vejce jako vejce. Vydejte se o Velikonocích po stopách dinosauřích vajec v Muzeu Karla Zemana a Dinosauria Museum Prague. Zvýhodněná dvouvstupenka s 30% slevou vám umožní vstup do časů, kdy naší planetě vládli dinosauři, hned ve dvou různých podobách – filmové, kde Karel Zeman ztvárnil Cestu do pravěku díky svým unikátním filmovým technikám, a druhé stejně hravé v Dinosauria Museum Prague, kde můžete obdivovat originální až 154 milionů let staré kostry dinosaurů, věrné modely v životní velikosti a unikátní sbírku minerálů. Zažijte velikonoční dobrodružství plné dinosaurů!



Kdy: 6. – 10. dubna 2023

Kde: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

Více informací na https://muzeumkarlazemana.cz/velikonoce-v-praveku/