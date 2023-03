Výtvarný workshop pro děti Vytvoř časovou schránku pro další generace

Přihlaste na další ze série víkendů pro rodiny s dětmi v Pragovka Gallery! Jedná se o neděli 12. března od 15 hodin. Odkud pocházíte? Kolik máte sourozenců? Kolik je vám let? S těmito otázkami se v životě setkáváme téměř každý den. Na workshopu nazvaném Vytvoř časovou schránku pro další generace prozkoumáme historii svých rodin, měst a vytvoříme časový záznam o nás a naší současnosti pro generace daleko do budoucnosti.

Výtvarný workshop se inspiruje výstavou polské umělkyně Magdalény Kleszyńské Maps of Memories, kde mimojiné zkoumá předměty každodenní potřeby v různých kulturách. Kde: Pragovka Gallery (Kolbenova 923 / 34a, Praha 9, 190 00) Kdy: 15:00 – 16:30 Věk: pro děti od 6 do 12 let Nutná registrace předem na pragovkagallery@gmail.com Kapacita: 15 míst Více o výstavě: Maps of Memories / Magdalena Kleszyńska 3. 3. – 30. 3. 2023 Pragovka Gallery / Entry Výstava Maps of Memories reflektuje vztahy, které si vytváříme s lidmi a minulostí prostřednictvím běžných věcí. Jsou tyto předměty pouze artefakty reprezentujícími každodenní život nebo obsahují symbolický aspekt a metaforickou stránku? Výstava Magdaleny Kleszyńské zdůrazňuje význam sdílení příběhů, které přispívají ke konstrukci osobní i kolektivní paměti. Kurátorka: Daniela Šiandorová