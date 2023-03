Vivaldi Four Seasons in Mirror Chapel

Na koncertě vystoupí Dvořák Symphony Orchestra Prague v komorním obsazení s varhanami, sólovým zpěvem a sólovými houslemi.

G. Bizet – Overture from the Opera („Carmen")

G. F. Händel – Lascia ch´io pianga (from the Opera „Rinaldo“)

W. A. Mozart – Divertimento D dur, KV (selection)

– Agnus Dei (from „Coronation Mass")

A. Dvořák – Slavonic Dance No. 8

F. Schubert – Ave Maria

J. S. Bach – Toccata and fuga d minor

P. I. Tchaikovsky – Theme from Ballet („Swan Lake")

A. Dvořák – Rusalka´s aria (from the Opera „Rusalka“)

A. Vivaldi – Four Seasons („Spring“ and „Winter")

G. Rossini – Una voce poco fa (from the Opera "The Barber of Seville")