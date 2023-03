Monkey´s Gym otevírá moderní tělocvičnu pro děti ve Westfield Chodov!

Monkey´s Gym, to jsou moderní profesionální tělocvičny, které jsou šité dětem na míru. Nabízejí jedinečný koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší od 6 měsíců do 7 let, a to už od roku 2012! Malé sportovce zde nadchne barevné prostředí, skutečné gymnastické nářadí i hravá atmosféra. V dubnu Monkey´s Gym otevírá svou již 4. pobočku ve Westfield Chodov a vy si už teď můžete přijít cvičení vyzkoušet ve zkušební hodině zdarma.

Lekce v tělocvičnách Monkey´s Gym jsou plné legrace, prostředí je krásně barevné a bezpečné a nejmenší se tak učí novým dovednostem mnohem přirozeněji. Profesionální prostory slouží výhradně dětem – jsou vybaveny speciálními cvičebními pomůckami a gymnastickým nářadím vyrobeným jim na míru. Lektoři vedou hodiny podle odborné metodiky sestavené s citem pro potřeby malých sportovců – nejmenším se tak zde dostane skutečně všestranné pohybové průpravy a díky zábavným prvkům v hodinách současně získají i lásku k pohybu. Ověřenými kurzy tady ročně projde více než 2 500 dětí.

Protože v Monkey’s dbají na komplexnost služeb a nadstandardní klientský přístup, je zde samozřejmostí individuální přístup, bezproblémové omluvy a náhrady, malé cvičební skupinky, prosklená tělocvična, baby-friendly prostředí a společná radost z každého dětského pokroku. Dospělý doprovod může v předsálí posedět u dobré kávy a pozorovat ratolesti při cvičení. Před nebo po něm si děti mohou užít hrací koutek, pro ty menší nechybí jídelní židličky, lehátko, přebalovací pult i vše potřebné k pohodlnému nakrmení. A pokud zapomenete, mají tady zdarma i potřeby k přebalení. V Monkey’s Gym zkrátka mají pro malé i velké klienty vše, co od moderních prostor pro cvičení dětí očekávají.

A vy si to vše můžete přijít vyzkoušet – zcela zdarma a nezávazně ve zkušební hodině. Od dubna nově také v nové pobočce ve Westfield Chodov na Praze 4, nebo už nyní na některé z dalších poboček (v Galerii Harfa na Praze 9, Baby Clubu Juklík na Praze 5 nebo v OC Šestka na Praze 6).

Termín: od 15. 3. 2023

Místo:

Monkey´s Gym Harfa (Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9)

Monkey´s Gym Šestka (OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6)

Monkey´s Gym Baby Club Juklík (U Jezera 2031/34, Praha 5 – Stodůlky)

...a od 1. 4. 2023 navíc nově:

Monkey´s Gym Westfield Chodov (Roztylská 2321/19, Praha 4)

Více informací: www.monkeysgym.cz

Kontakt: tel. 775 16 16 11, mail: info@monkeysgym.cz