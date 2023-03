Bootcamp vs. Univerzita - Diskuze u kulatého stolu

Přemýšlíš nad tím, jestli je pro tebe bootcamp to pravé? Vyžadují vůbec zaměstnavatelé po uchazečích vysokoškolské vzdělání? Váháš nad tím, jestli se vydat na univerzitu nebo si projít intenzivním IT kurzem (tj. bootcampem) a vrhnout se na kariéru co nejdříve? Tak se připoj na online diskuzi bootcamp vs univerzita a budeš mít hned jasno. Na akci jsme pozvali zaměstnavatele i bývalé studenty vysokých škol i bootcampu. Všechny informace se tak dozvíš z první ruky a bez příkras. Budeš mít také možnost zeptat se na cokoliv, co tě zajímá.