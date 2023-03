Letní kempy pro děti

Během tohoto léta jsme si pro vaše ratolesti připravili letní sportovní kempy v Praze. Kempy probíhají vždy od pondělí do pátku během celého léta a je možné si vybrat ze čtyř druhů. Prvním je florbalový kemp, kde mohou děti rozvíjet nejrůznější florbalové dovednosti. Druhým je Multisport kde si děti užijí mnoho různých sportů, jak těch klasických, tak i sportů o kterých nejspíš ani neslyšeli. Třetím druhem jsou aerobikové kempy, kde si děti mohou zacvičit a objevit krásu aerobiku. V neposlední řadě nabízíme také Adventure kempy, kde děti zavítají do těch nejlepších zábavných parků v Praze, vyzkouší si některé netradiční sporty a zahrají si s námi mnoho zábavných her.