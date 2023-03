Inspirativní víkend na téma udržitelnosti v Centru Černý Most

V Centru Černý Most se rozhodli ukázat, že být udržitelnější nemusí být žádná věda! Během celého víkendu 18.–19. března si pro vás připravili bohatý program v čase od 13.00 do 18.00 hodin, kterým se můžete nechat inspirovat na své vlastní udržitelné cestě.

Co vás všechno čeká? Upcycling dílny Během obou dnů můžete po celý den navštívit speciální upcycling dílny, ve které snadno vdechnete svým starým věcem nový život. Dílny budou otevřeny po celý víkend na Centrálním náměstí, a to vždy v čase 13.00–18.00. Stačí si vybrat, co vás bude nejvíce bavit. Sobotní upcycling dílny: o Provazoplet – výrobu náramků a čelenek ze starých triček, které si sami donesete o Výroba magnetek – aneb jak využít staré knoflíky Nedělní upcycling dílny: o Gravírování sklenic – výroba vlastnoručně gravírovaných nádob na bezobalový nákup o Výroba semínkových koulí – pro všechny malé i velké milovníky městské džungle Swapování Znáte swapování? V Centru máte nyní také možnost tzv. swapování neboli výměny vašich oblíbených knih, pokojových rostlin nebo třeba oblečení pro děti. Stačí kdykoliv do 5. dubna donést knihy, rostliny nebo dětské oblečení k Centrálnímu náměstí a odnést si na oplátku něco nového. Live talks s odborníky na udržitelnost Během víkendu nebudou chybět ani odborné přednášky tzv. live talks.

Neziskové organizace budou mít navíc po celý den na místě k dispozici i své stánky, kde budou pro děti přichystané nejrůznější poznávací hry a kvízy. Stačí si pouze vybrat, které téma vás zajímá a vyrazit se inspirovat. o Potex – jaké oblečení lze darovat do kontejneru, povídání o nadměrné spotřebě textilu, koloběhu a životnosti textilu o dm drogerie markt – přírodní kosmetika a vše o ní o Švadlenka – péče o oblečení, tipy a vychytávky na odžmolkování, šití a jak naložit s potrhanými kousky o Zerowaster – jak na bezobalovou domácnost, včetně praktických ukázek a doporučení pro nákup přímo v našem Centru o Kokoza – kompostování ve městě včetně praktické ukázky za využití lógru z Costa Coffee o Reuse – téma „nevyhazování“ a využívání re-use center či nábytkových bank k tomu, aby se skrze darování věcí šetřilo životní prostředí a pomáhalo lidem, kteří to potřebují o Módní stylistka Barbora Havlíková – poradí jak na udržitelný šatník, co mít a nemít ve skříni, kde v centru najít udržitelné kousky a třeba i pomůže pochopit rozdíl mezi fast fashion a slow fashion Pop-up s přírodní kosmetikou Přijďte se nechat chvíli hýčkat a svěřit do rukou odbornic na udržitelné líčení. K dispozici vám totiž budou v sobotu 18.3. od 13:00 pop-upy s přírodní kosmetikou, kde bude možné se s vizážistkami poradit, jak na udržitelnější líčení. Meet&Greet se známými tvářemi

Program obohatí také oblíbené známé tváře, kterým udržitelnost není lhostejná a nasdílí vám své vlastní tipy a triky. Nenechte si proto ujít setkání s herečkami Míšou Tomešovou nebo Vlastinou Svátkovou, stand-up komičkou Adélou Elbel, spisovatelkou a novinářkou Bárou Nesvadbovou a novinářem Honzou Tunou. Kompletní program naleznete na www.nakupyudrzitelne.cz.