Aprílové pohádky - zábavné odpoledne pro děti

Co se to tu děje? Karkůlka schramstla vlka! A Otesánek drží dietu a připravuje se na soutěž krásy?! Dětská vodácká skupina ŠÁN Vás srdečně zve na sportovně-herní odpoledne pro děti. Sobotní akce je otevřena široké veřejnosti a vítáme i nové zájemce do našeho vodáckého oddílu. Akce se uskuteční v naší loděnici na adrese: V Náklích 445/1a, Praha 4, 147 00

V rámci programu budou připravené individuální zábavné úkoly pro děti a dále je možné se zúčastnit i skupinových her. Aktuální informace naleznete na FB naší skupiny nebo na webu www.bosan.cz Těšíme se na Vás! Akce je přednostně určena pro děti ve věku 7 -14 let.