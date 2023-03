Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? Přijďte zpomalit a inspirovat se na třetí ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Festival umění a kreativity ve vzdělávání (FUK) si dává za cíl představit široký potenciál kreativního vzdělávání. A o to jak pedagogům či kulturním profesionálům, tak rodičům a dětem i všem zájemcům z řad širší veřejnosti. Třetí ročník FUKu, jehož organizátorem je platforma pro kreativní učení uMĚNÍM, se uskuteční od 13. do 23. dubna 2023 na desítkách míst v Praze i dalších regionech. Festival se koná v rámci Světového týdne kreativity a inovací (World Creativity & Innovation Week) a připojí se tak k sedmdesátce zemí po celém světě oslavujících rozmanité formy kreativity. Jak souvisí design nebo nový cirkus s přírodou? Proč je umělecké myšlení klíčové pro umělou inteligenci? Může procházka dovést čtenáře k Jiráskově Lucerně? Přesypávání ověřených informací do hlav se stává minulostí. Naopak umění a kreativita člověka učí, aby byl schopen reagovat na neustálé změny světa a společnosti. A právě „proměna“ je tématem třetího ročníku Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Tvůrčí přístupy ve vzdělávání přiblíží rozmanitý program přednáškami, workshopy, komentovanými prohlídkami či divadlem. Své si v něm najde odborná i širší veřejnost, děti i dospělí. Co je to kreativní vzdělávání? Učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení je efektivní cestou, jak se připravit na výzvy současného i budoucího světa. Vytváří nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení, rozvíjí různé cesty poznávání a vnímání a otevírá prostor pro spoluvytváření hodnot. Učitelům, školám, odborníkům i umělcům FUK nabízí možnosti, jak mohou uměním proměnit vzdělávání. Všem zájemcům pak ukazuje umění jako prostředek k proměně člověka. To vše se odráží v tématu třetího ročníku, jímž je proměna. „Neustálé proměny světa a společnosti vyžadují schopnost umět na změny reagovat. Jako společnost stojíme před novými výzvami v podobě radikalizace, sociálního ‚otevírání nůžek‘, překotného vývoje technologií nebo klimatické změny a právě umění nám může ukázat nové cesty. V učení i v umění se formujeme, utváříme. V umění i v učení vstupujeme do ‚hry‘ a vracíme se proměněni. Zdravé napětí mezi proměnou a návratem zpět je i jedním z principů duševní pohody,“ říká Jiří Raiterman, člen dramaturgického týmu festivalu. Do festivalu se zapojí přes 50 kulturních subjektů z Prahy a dalších regionů České republiky. Lépe se vžít do různých situací a chápat souvislosti pomůžou účastníkům rozmanité dílny, workshopy, divadelní představení pro děti či komentované prohlídky. Odborná veřejnost může očekávat prezentace příkladů dobré praxe, pedagogické workshopy a představení výzkumů.

Část pražského programu se zamýšlí nad budoucností kreativity ve spojení s umělou inteligencí. Umělecké myšlení totiž pomáhá logiku průmyslu a matematiky rozšířit o empatii či překvapivá řešení. Na toto téma připravuje FUK sérii workshopů pro děti i dospělé. Festivalová nabídka v Praze zve také na řadu workshopů spojených s výtvarným uměním. V souvislosti s výstavou Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov v Národní galerii si lidé mohou vytvořit „emocionální bundy“. Donesené kusy oblečení ulehčí vyjádřit věci, které je jinak těžké sdílet. S odbouráním stereotypů či strachu pracuje nový výstavní a vzdělávací prostor Úhel pohledu v Centru současného umění DOX, využívá přitom rozšířenou realitu. V Kunsthalle Praha svěří komentovanou prohlídku výstavy Markéty Magidové Moje sladká nejedlá planeta studentům, kteří expozicí provedou své učitele či rodiče a odkryjí tak svůj pohled na současné umění. Na semináři ilustrátorky a autorky animovaných filmů Galiny Miklínové se zájemci mohou přiučit, jak vytvořit autorskou knihu nebo scénář k filmu. Kreativní vzdělávání prostřednictvím divadla zastoupí taneční představení Silnice č. 19. Studentky konzervatoře se spolu s Pamětí národa inspirovaly skutečnými příběhy romských obětí holocaustu. Tancem se vyjadřuje i Marta Trpišovská v inscenaci Kolečko: ověřitelé, která je exkurzí do světa optiky a relativity.

Divadlo v Dlouhé organizuje interaktivní procházku Než se rozsvítí Lucerna, cesta plná úkolů se vztahuje k dramatu Aloise Jiráska. Třetí ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání probíhá opět také v mimopražských regionech. Jedna z legend české graffiti scény X-Dog povede v Broumově streetartový workshop. Účastníci pod vedením umělce pomalují opuštěnou zeď. V písecké Sladovně na jihu Čech se v rámci programu uskuteční Animárium na cestách, zájemci si tak mohou vyzkoušet tvůrčí práci animátora na vlastní kůži. V Kounově v Královéhradeckém kraji Kulturní spolek Schule zve na interaktivní workshop Myšlenka, jejíž čas právě nastal, který na pomezí divadla a performance dětem i dospělým ukáže, jaká je síla a cesta myšlenky v současném světě. Na Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání najdou inspiraci i zábavu jak děti, tak dospělí. Rodiče, i profesionálové z kulturních odvětví i pedagogiky. Díky více než padesáti zapojeným subjektům a organizacím si na své přijde každý na desítkách míst po republice. Předprodej vstupenek na jednotlivé akce se spustí v polovině března na platformě GoOut nebo přímo přes rezervační systém jednotlivých institucí, některé z akcí budou pro návštěvníky volně přístupné.